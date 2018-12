Hanno iniziato a fare la loro comparsa per le strade di Milano negli scorsi giorni. Si tratta di scooter dalla livrea bianca e blu della società Cityscoot, una start-up francese di scooter sharing a flusso libero (che si possono cioè noleggiare e parcheggiare ovunque all'interno di una determinata area operativa) che sarà attiva ufficialmente da oggi, giovedì 20 dicembre, nel capoluogo lombardo. I mezzi messi a disposizione inizialmente dalla start-up sono 500, tutti elettrici e dunque a emissioni zero. Gli scooter Cityscoot a Milano saranno disponibili per il noleggio sette giorni a settimana, 24 ore su 24, in tutta la zona operativa che comprende inizialmente l’intera zona della circonvallazione 90/91 più alcune zone come Bicocca, Rogoredo e la zona intorno allo Iulm. Gli scooter possono essere utilizzati anche all'infuori di queste aree, purché poi vengano parcheggiati alla fine nell'area operativa negli appositi parcheggi per le moto.

I costi del servizio di scooter sharing

Gli scooter di Cityscoot, prodotti in Europa, raggiungono una velocità massima di 45 chilometri e possono essere guidati dai maggiori di 18 anni in possesso di una delle seguenti patenti: Patente AM, patente A1, patente A2, patente A o patente B. Non si può portare un passeggero. Per prenotarlo si fa tutto dall'app (disponibile per smartphone Android o iPhone): si localizza lo scooter disponibile più vicino, si verifica la situazione della batteria e si prenota gratuitamente il mezzo per 10 minuti. Una volta raggiunto lo scooter per sbloccarlo si può utilizzare la app o il display dello scooter e inserire il codice a 4 cifre ricevuto al momento della conferma di prenotazione. Non sono previsti all'inizio costi di attivazione per il servizio. La tariffa base è di 0,29 euro al minuto, dal primo minuto, ma se si utilizza il servizio frequentemente si può acquistare un pacchetto da 100 minuti a 22 euro, pari a 0,22 euro al minuto.