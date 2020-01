in foto: immagine di repertorio

Le fiamme sono divampate improvvisamente nell'abitazione avvolgendo e distruggendo parte della casa: la coppia che in quel momento si trovava in casa è riuscita a mettersi in salvo mentre i due cani di loro proprietà sono deceduti nel rogo. Teatro della tragedia il piccolo comune di Olevano, nel Pavese, dove questo pomeriggio i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire a causa di un rogo sviluppatosi in un'abitazione privata: sul posto sono giunti in poco tempo i vigili del fuoco di Vigevano, Mortara e Robbio, tutti paesi in provincia di Pavia. Le operazioni per spegnere le fiamme sono durate diverso tempo: il rogo infatti aveva già distrutto parte della casa che è stata infatti dichiarata parzialmente inagibile. I proprietari sono stati messi in salvo e affidati alle cure del personale medico mentre i due cani di loro proprietà sono deceduti del rogo. Restano da chiarire le cause dell'incendio sulle quali stanno indagando le forze dell'ordine.