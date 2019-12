in foto: L’intervento dei vigili del fuoco a Paderno Dugnano (Foto Vv.Ff)

Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano a Paderno Dugnano, nel Milanese. Un incendio è divampato sul tetto di una villetta che si trova in via Mozart, destando qualche preoccupazione nei residenti della zona, una via dove si trovano diverse villette a schiera. Sul posto sono intervenuti quattro automezzi dei vigili del fuoco, tra cui un'autoscala: proprio tramite quest'ultima i pompieri hanno raggiunto il tetto dell'abitazione e domato l'incendio.

Nessun ferito né intossicato

Non risultano esserci feriti né intossicati: era comunque stato chiesto in via precauzionale l'intervento dei soccorritori del 118 che non è stato necessario. Non sono chiare le cause dell'incendio: per gli occupanti della villetta, comunque, si è trattato fortunatamente di un pericolo scampato. Dopo l'intervento provvidenziale dei vigili del fuoco il loro Natale è potuto proseguire serenamente.