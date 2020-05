Codogno riparte dal baseball. A tre mesi dal primo caso di coronavirus diagnosticato in Lombardia e dall'inizio dell'emergenza, è finito il lockdown anche per il Codogno Baseball ‘67. La squadra cittadina torna sul diamante e manda un messaggio di positività e ritorno alla normalità. L'arrivo dei giocatori al campo è stato seguito da molte telecamere. Come previsto dalle norme, a tutti gli atleti è stata misurata la temperatura prima di entrare all'interno del centro sportivo.

Il Codogno baseball torna ad allenarsi

Con il primo allenamento della squadra di baseball riparte ufficialmente lo sport di squadra a Codogno, centro della zona rossa del lodigiano, che ha vissuto mesi di dolore e sofferenza come molti territori colpiti con ferocia dal virus. Iniziano ad allenarsi la formazione under 18 dei Jaguars e quella in Serie B, che attende di sapere se il campionato comincerà il 14 giugno o più avanti: sarà il consiglio della Federbaseball a decidere. Il presidente federale Andrea Marcon ha mandato un messaggio al Codogno e a tutto il mondo del baseball: "Si vede la luce in fondo al tunnel, sarà bellissimo riprendere le nostre attività".

Esordirà in campionato contro il Piacenza

La squadra di Serie B esordirà in campionato nel derby di confine contro il Piacenza secondo il calendario definito a metà aprile, con la partenza ipotizzata il 14 giugno che potrebbe slittare di qualche settimana per permettere a tutte le società di organizzarsi al meglio. Intanto possono cominciare gli allenamenti, seguendo il protocollo previsto dalla Federazione italiana baseball e softball. In seguito inizieranno anche gli allenamenti degli under 15 e under 12 del Codogno.