Un intervento di chirurgia addominale d'avanguardia sarà eseguito per la prima volta al mondo allo stesso momento in un ospedale italiano e in uno di Singapore. Entrambi i pazienti sono affetti da ernia complicata. A dare la notizia la Fondazione Poliambulanza di Brescia. Si tratta di un vero e proprio evento di pratica chirurgica che verrà eseguito in parallelo presso il National University Hospital di Singapore e Fondazione Poliambulanza di Brescia. Nello stesso momento, in diretta mondiale, il 22 gennaio, le équipe guidate da Edoardo Rosso, direttore del dipartimento di chirurgia generale e specialistica di chirurgia del pancreas e del fegato di Fondazione Poliambulanza, e da Davide Lomanto, direttore del centro di chirurgia mininvasiva dell'ospedale di Singapore, saranno coinvolte in una plastica di laparocele, un'operazione per curare l'ernia che insorge a seguito di interventi di chirurgia addominale.

"L'operazione che eseguiremo per via laparoscopica (in 3D, 4K UHD) permetterà di ripristinare la continuità della fascia muscolare, la cui apertura ha determinato la fuoriuscita dell'ernia – spiega Rosso – Interverremo con una rete di ultima generazione per un miglioramento della qualità di vita del paziente. Il laparocele causa una modifica del profilo costituzionale del malato e ne condiziona i movimenti. Non va sottovalutato, inoltre, il rischio di chiusura del tratto intestinale e la sua possibile resezione chirurgica".

Secondo le informazioni apprese, la scelta di eseguire l'intervento nelle due diverse realtà ospedaliere ha un obiettivo didattico: "Eseguiremo passaggi diversi tecnicamente, per l'ordine delle procedure e per l'utilizzo degli strumenti – chiarisce Francesca Guerini, componente dell'équipe chirurgica guidata da Rosso – Attraverso il parallelismo sarà possibile per l'osservatore notare le differenze e focalizzare l'attenzione sui vari passaggi".