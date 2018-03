in foto: Immagine repertorio

Un incidente mortale si è verificato nella serata di ieri – giovedì 1 marzo sulla strada provinciale 28 nel territorio di Pieve Emanuele, nell'are della città metropolitana di Milano. Erano circa le 21.00 quando una Bmw 325 si è scontrata con una Nissan Juke, a bordo della quale viaggiavano madre e figlia: nell'impatto la prima, una donna di 73 anni ha perso la vita, mentre la seconda, 45 anni, è stata trasportata in ospedale dai mezzi di soccorso giunti sul luogo ed è ricoverata in gravissime condizioni.

Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo del sinistro hanno trovato la Bmw coinvolta nello scontro abbandonata a bordo strada: il conducente si è dileguato correndo tra i campi che circondano la statale. L'auto di grossa cilindrata – secondo quanto riportato dal Corriere della Sera – è risultata essere rubata. Ora le forze dell'ordine sono a lavoro per scoprire l'identità della persona che, da sola o con l'aiuto di qualche complice, ha rubato l'auto a Trezzano sul Naviglio e poi ha provocato l'incidente mortale dandosi poi alla fuga.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che si sono fermati a prestare soccorso passando casualmente per il luogo dell'incidente: ma quando i soccorsi sono arrivati ormai per l'anziana signora non c'era più nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nello scontro.