in foto: Silvano Meneghesso

Ha deciso di tornare sui banchi di scuola per diletto e così ha ottenuto il secondo diploma, questa volta in informatica: è questa la storia di Silvano Meneghesso, perito chimico di Lomazzo impiegato in una industria tessile, che quasi 40 anni dopo aver lasciato i banchi di scuola ha deciso di rimettersi in gioco iscrivendosi a un corso serale presso l'Isis Facchinetti di Castellanza per realizzare un sogno.

Tutti i giorni a scuola dalle 19 alle 23 per tre anni

Una passione per l'informatica che lo aveva sempre caratterizzato e che è diventata per caso un nuovo percorso di vita: "I miei compagni di classe erano tutti più giovani, neo diciottenni o poco più grandi, ma sono bastati pochi giorni per sentirmi a mio agio: l’età non è mai stata un ostacolo, sono stati anni bellissimi – ha raccontato l'uomo a VareseNews – di giorno lavoravo in un'azienda tessile, poi passavo da casa per una doccia e un po' di studio, e poi andavo a scuola, frequentavo tutte le sere, dalle 19 fino alle 23". Tanta fatica e tanto impegno che lo hanno premiato con il calore e la stima dei colleghi e dei professori.

Il sogno di un lavoro nel settore informatico

Un percorso iniziato tre anni presso l'istituto Facchinetti e conclusosi da poco: avendo già un diploma in chimica infatti a Silvano sono bastati infatti tre anni di corso per ottenere la maturità anche in informatica, maturità che è arrivata con una lode che non si aspettava. "A 16 anni studiavo per dovere – le parole di Silvano – a 55 per piacere. La lode? È stata una sorpresa si cui sono molto soddisfatto". Il 58enne ha poi spiegato che sfrutterà questo secondo diploma anche per cercare lavoro nel settore informatico.