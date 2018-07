in foto: La rapina in via Montenapoleone

Rapina lampo nel cuore del Quadrilatero della moda di Milano, in via Montenapoleone. Una quindicina gli orologi

di notevole valore trafugati ieri pomeriggio da

tre rapinatori che hanno fatto irruzione nella gioielleria e

orologeria Audemars Piguet. Durante il colpo non ci sono

stati feriti: uno dei malviventi ha puntato una pistola alla gola di un dipendente e si è fatto aprire le teche dov'erano custoditi i preziosi orologi. Dopodiché i rapinatori, descritti come originari dell'Est Europa, sono usciti dalla gioielleria, hanno percorso alcune decine di metri in direzione di piazza San Babila a piedi e poi sono saliti su delle biciclette che avevano precedentemente nascosto.

Colpo da oltre un milione di euro: indaga la squadra mobile

Le indagini sul colpo, che avrebbe fruttato ai rapinatori un bottino di oltre un milione di euro, sono affidate adesso agli agenti della squadra mobile di Milano. Secondo quanto ricostruito finora i tre

malviventi si erano vestiti da turisti per passare inosservati tra la folla che passeggiava lungo la via dello shopping di lusso meneghino. Proprio grazie al loro aspetto al di sopra di ogni sospetto si sarebbero fatti aprire senza difficoltà la porta dell'orologeria: una volta all'interno la rapina, durata pochi secondi e conclusasi con la fuga in bicicletta.