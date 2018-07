in foto: Il tratto del Naviglio dove è avvenuto l’incidente (Foto di repertorio da Google maps)

Un tuffo nel Naviglio della Martesana e poi scompare nell'acqua del fiume. Un ragazzo di 28 anni, di nazionalità senegalese, è morto annegato questo pomeriggio, intorno alle 16, nel naviglio all'altezza della frazione di Concesa, nel comune di Trezzo sull'Adda, provincia di Milano. Il giovane indossava il costume e si era tuffato per fare un bagno. Per motivi ancora da chiarire, non è riuscito a riemergere ed è morto.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto dopo la chiamata di alcuni testimoni e hanno iniziato le ricerche del ragazzo. Il corpo è stato trovato solo un'ora e mezza dopo a circa un chilometro dal punto in cui era entrato in acqua. Inutile ogni tentativo di soccorso. Chi ha visto il giovane tuffarsi nel naviglio ha dichiarato che il 28enne era solo quando è entrato in acqua per farsi un bagno. Un amico presente durante i soccorsi ha confermato che il ragazzo non era una bravo nuotatore. Il recupero del corpo è avvenuto precisamente alle 17 e 20.