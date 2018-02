Momenti di follia in via Lecco, non distante da Porta Venezia, nel milanese: un uomo di trentanove anni, alla vista di alcune ambulanze presenti per soccorrere due uomini dopo una rissa sedata dalla polizia, è andato in escandescenza. Prima ha iniziato ad insultare i soccorritori stessi, poi, una volta che gli agenti hanno provato a farlo ragionare, li ha anche aggrediti. Alla fine, l'uomo è stato arrestato e sarà processato per direttissima.

Tutto è accaduto all'alba, attorno alle cinque del mattino, su via Lecco. Gli agenti sono arrivati per sedare una rissa tra due uomini, fortunatamente terminata senza gravi conseguenze per entrambi. Quando sul posto, però, è arrivato il personale medico del 118, la situazione è degenerata, senza alcun motivo apparente. Un cittadino eritreo di quarantanove anni, alla vista delle ambulanze è andato letteralmente in escandescenza, ed ha iniziato ad inveire verso i sanitari stessi ed anche verso le forze dell'ordine.

A quel punto, i poliziotti gli si sono avvicinati per farlo calmare, ma l'uomo li ha invece prontamente aggrediti. Alla fine, il capopattuglia della volante ha dovuto utilizzare uno spray al peperoncino per fermare l'aggressore, ma nel parapiglia è rimasto colpito dalla "nube" urticante anche uno degli agenti che stava cercando di calmare l'uomo. Fortunatamente, l'agente di trentuno anni dopo essere stato portato al Fatebenefratelli in codice verse è stato dimesso senza alcun giorno di prognosi.

Il quarantanovenne eritreo, invece, è stato arrestato per ù e sarà sottoposto a giudizio per direttissima. I due uomini fermati invece per la rissa iniziale, invece, se la caveranno senza grossi problemi: trasportati in codice giallo al Policlinico ed al pronto soccorso di Città Studi, hanno riportato ferite lacero-contuse ma le loro condizioni non destano preoccupazione.