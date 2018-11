in foto: foto di repertorio

È tragico il bilancio di un incidente tra un furgone e una motocicletta

sulla strada statale 233 nei pressi di Caronno Pertusella, in provincia di Varese

: la coppia di motociclisti dopo l'urto con un furgone ha fatto un volo di circa 25 metri rovinando al suolo. Sono finiti in ospedale la donna, 57 anni, portata con l'elicottero del 118 all'Humanitas, e considerata in imminente pericolo di vita; l'uomo, 65 anni, è ricoverato all'ospedale di Legnano in gravi condizioni.

La moto, con in sella i due, avrebbe urtato un furgone che procedeva nella stessa direzione e che di lì a poco avrebbe dovuto svoltare a sinistra. Il guidatore del van, è risultato illeso. Indaga la Polizia Locale del comune in Provincia di Varese.