Una bambina di tre anni è caduta dal balcone del secondo piano di un palazzo di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. La piccola si è arrampicata su una sedia che si trovava vicino al cornicione ed è precipitata nel vuoto per diversi metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale con urgenza in eliambulanza. La bambina è ricoverata presso la struttura di Bergamo e si trova in gravissimi condizioni e con prognosi riservata, a seguito del violento impatto contro il suolo.

Bambina cade dal balcone

Il tragico incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri e ha coinvolto una famiglia senegalese. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso e stanno indagando per ricostruire la dinamica esatta dei fatti. Al momento della caduta, i i genitori della bambina stavano dormendo in casa. Secondo le informazioni apprese, la piccola insieme alla sorella di qualche anno più grande, stava giocando sulla terrazza tranquillamente. Poi, sarebbe salita sulla sedia, perdendo l'equilibrio e precipitando nel vuoto