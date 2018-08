in foto: Andrea Meloni e la moglie Erika Mascheroni, proprietari della Nuova Tecnostampa di Gerenzano

Andrea Meloni, 47 anni, e la moglie Erika Mascheroni, 45 anni, gestiscono una piccola azienda a Gerenzano, provincia di Varese. Si tratta della Nuova Tecnostampa, un'avventura imprenditoriale e familiare che dà lavoro a 23 dipendenti. Per i primi trent'anni della loro impresa i proprietari hanno deciso di regalare a loro stessi e ai loro dipendenti (e alle loro famiglie, 40 persone in tutto) sei giorni di vacanza in un resort inclusive a Tenerife, Canarie. Proprio sull'isola abita una ex collaboratrice che ha deciso di trasferirsi lì da qualche tempo.

I proprietari: "I nostri ragazzi tifano per noi e per l'azienda"

"I nostri ragazzi tifano per noi e per l’azienda, vedono gli investimenti che facciamo per mandarla avanti e sentono di avere un futuro sicuro. Per questo un giorno, parlando di welfare aziendale, ci siamo detti “perché non fare un viaggio tutti insieme per andare a trovare Antonia, la nostra ex collaboratrice, e vivere un’esperienza nuova", spiegano i proprietari in un'intervista pubblicata sul sito di Confartigianato Imprese di Varese.