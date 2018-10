in foto: (Immagine di repertorio)

Dramma questa mattina a Cinisello Balsamo, cittadina che si trova alla periferia nord di Milano. Un uomo di 40 anni è stato trovato morto nel parco di Villa Ghirlanda, in via Giovanni Frova. Il ritrovamento, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, risale alle 8. L'uomo, che sarebbe un senza fissa dimora di nazionalità rumena, è stato trovato senza vita dal personale di un'ambulanza e di un'automedica: il corpo del 40enne presentava una profonda ferita sulla coscia. Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, che adesso indagano per cercare di far luce sulla vicenda, il 40enne potrebbe essersi ferito mortalmente mentre scavalcava un cancello interno vicino alla cappella della villa, forse nel tentativo di trovare un rifugio più appartato per la notte. Il decesso potrebbe essere giunto dunque per dissanguamento. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i vigili del fuoco: non è ancora chiaro se sulla salma dell'uomo sarà effettuata o meno l'autopsia.