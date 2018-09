in foto: Immagine di repertorio

Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno nella stazione di Quarto Oggiaro, in via Carlo Amoretti a Milano. Il dramma è successo questa mattina 17 settembre intorno alle 7. La vittima, per cause ancora da accertare, sarebbe finita sotto il convoglio, e dopo il violento impatto subito, è morta sul colpo. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi, dopo la chiamata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo da sotto il convoglio. Poi i paramedici hanno tentato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da afre se non constatarne il decesso. La vittima non aveva con sé i documenti e sono in corso le procedure per l'identificazione. Sul caso sta indagando la polizia ferroviaria che ha svolto i rilievi e dovrà stabilire la dinamica esatta dell'accaduto. Ancora difficile dire se si è trattato di un incidente o di un gesto estremo.

Treni Trenord in ritardo e cancellati per incidente

Treni Trenord in ritardo e cancellati per l'incidente. Per le linee indicate la società Trenord annuncia che: "A causa dell'investimento di una persona, avvenuto tra Novate Milanese e Milano Quarto Oggiaro, e il conseguente intervento da parte delle Autorità competenti, i treni potranno subire ritardi fino a circa 20 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni".