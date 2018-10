in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno tra le stazioni di Gaggiano e Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. La tragedia è avvenuta ieri sera, alle 20.30. Non è chiaro se l'uomo, descritto come un quarantenne, si sia gettato da solo sui binari o se si sia trattato di un tragico incidente, avvenuto mentre la vittima cercava di attraversare i binari. Il convoglio lo ha colpito in pieno, uccidendolo sul colpo. L'intervento immediato dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco è stato inutile: è stato solo possibile accertare il decesso del quarantenne, di cui ancora non è stata resa nota l'identità. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Polfer per effettuare i rilievi di rito, che serviranno a chiarire i contorni della vicenda. L'investimento e i successivi rilievi hanno inevitabilmente paralizzato la circolazione sulla linea Milano-Mortara, rimasta bloccata per circa due ore. I passeggeri a bordo del convoglio regionale Trenord che ha investito l'uomo hanno dovuto attendere a bordo del treno, perché l'investimento è avvenuto troppo lontano dalla prima stazione raggiungibile a piedi.