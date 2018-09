in foto: (Immagine di repertorio)

È stato aggredito con una lametta, ma fortunatamente se l'è cavata con lievi ferite. Vittima dell'aggressione, avvenuta all'alba di oggi alla stazione Centrale di Milano, un uomo di 38 anni, che è stato portato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli e le cui condizioni non destano particolari preoccupazioni. Resta però alle cronache l'ennesimo episodio violento in una zona, quella del principale scalo ferroviario, che nonostante il tentativo di "bonifica" avviato dal Comune non riesce a scrollarsi di dosso i problemi sul fronte della sicurezza. A ricostruire quanto accaduto oggi è stata la testata "Milanotoday": il 38enne, un cittadino senegalese, si trovava in piazza 4 Novembre e sarebbe stato aggredito da un algerino – poi fuggito – con una lametta: l'aggressore lo ha colpito alla testa, a quanto pare al culmine di un diverbio per ragioni sconosciute. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza è scattata pochi minuti dopo le 4 del mattino: sul posto è arrivata un'ambulanza, su cui l'uomo in seguito è stato caricato e portato al Fatebenefratelli, oltre ad alcuni agenti di polizia, che lo hanno interrogato e che adesso indagano sulla vicenda.