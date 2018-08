Agosto è mese di vacanze, ma anche quello in cui molti studenti universitari fuorisede cercano una sistemazione. Il mercato italiano delle stanze in affitto, nel corso dell'ultimo anno, è stato caratterizzato da trend molto diversi da città a città, con una (amara) certezza: Milano resta la destinazione più cara. Secondo un’analisi del Centro studi di Immobiliare.it, nel capoluogo lombardo per affittare una stanza singola si spende una media di 543 euro al mese (con un aumento del 3 per cento in un anno), con picchi di oltre 600 nel caso in cui si cerchi una camera nelle zone più centrali, vicine agli atenei o alle vie della movida. Prezzi record a fronte della media nazionale di 402 euro, in calo del 3 per cento rispetto allo scorso anno.

Molto cara anche Roma: per una singola nella Capitale si pagano 428 euro, prezzo sceso del 2 per cento in meno rispetto allo scorso anno. Sul podio per quanto riguarda i costi anche Bologna, che ha visto lievitare i prezzi delle singole del 12 per cento nell’ultimo anno (399 euro). Crescono i prezzi anche a Bari, Catania, Padova e Napoli. Il capoluogo campano resta però più abbordabile per gli studenti: per una singola si spendono in media 315 euro, per un posto letto in doppia 253 euro. Incremento record a Palermo, dove affittare una singola quest’anno costerà il 14 per cento in più rispetto all’anno scorso, per un importo medio di 226 euro al mese: "L’ingresso dei lavoratori nel mercato delle stanze in affitto ha destagionalizzato l’offerta che, così, risulta in calo soprattutto nelle città che presentano maggiori opportunità d’impiego – spiega Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it – Se un tempo era settembre il momento in cui i flussi di domanda e offerta si concentravano principalmente, oggi questi risultano più costanti. Il risultato è che gli studenti che si ritrovano a cercare casa per l’inizio dell’anno accademico avranno a disposizione un minor numero di alloggi che in passato".

La stanza singola resta un sogno per molti studenti fuorisede, specie al primo anno. Per questo, sempre più giovani si orientano sulle doppie: in un anno la richiesta di questo tipo di sistemazione è aumentata del 3 per cento. In Italia una stanza doppia in affitto costa in media 285 euro, ma anche in questo caso il prezzo cambia da città a città. Milano si conferma anche qui la più cara: il posto in doppia costa mediamente 368 euro (in calo del 5 per cento rispetto allo scorso anno), mentre a Roma bastano 305 euro. Chi sceglie per i suoi studi gli atenei del Sud (Bari, Catania e Palermo) o quello di Pavia può contare su un canone medio che non supera i 200 euro a persona per una stanza doppia.

Prezzi medi per le stanze in affitto (prezzi per le stanze singole e doppie)