Tornano le visite guidate al cimitero Monumentale di Milano, vero e proprio museo a cielo aperto che custodisce opere d'arte e tesoti spesso sconosciuti agli stessi milanesi. Sabato 7 e domenica 8 aprile il Comune organizza un weekend di visite che avranno come filo conduttore la figura di Carlo Maciachini, l'architetto che progettò il cimitero e di cui, proprio nel mese di aprile, ricorre il bicentenario della nascita. A Maciachini saranno infatti dedicati due speciali percorsi tematici lungo i viali alberati del Monumentale. Le visite guidate dedicate all'architetto sono in programma sabato 7 aprile alle ore 15 e domenica 8 aprile alle 10.30. In queste due circostanze i volontari del servizio civile guideranno i visitatori tra i luoghi simbolo del Monumentale e si soffermeranno sulla sepoltura dove riposano l’architetto e i suoi familiari e sui monumenti funebri che le ricerche archivistiche hanno attribuito alla produzione di Maciachini. Le visite guidate tematiche sono gratuite e durano circa un'ora e mezza: per parteciparvi bisogna prenotare inviando una mail all'indirizzo DSC.VisiteguidateMonumentale@comune.milano.it o chiamando il numero 02.88441274. A disposizione dei visitatori ci saranno anche le tradizionali visite guidate di carattere storico-artistico: sono in programma sabato 7 aprile alle ore 10 e domenica 8 aprile alle 10 e alle 15, e consentiranno ai visitatori di scoprire le opere d'arte e i tesori custoditi all'interno del Monumentale.