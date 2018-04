in foto: Il Glass emotion bridge di Varese (da Facebook)

Non solo Milano: il design viene celebrato in questi giorni anche a Varese, che ospita la Varese design week. Ed è proprio nell'ambito di questa manifestazione che l'azienda Torsellini vetro ha allestito nel centro della città, assieme ad altre imprese varesine, il "Glass emotion bridge". Si tratta di un ponte di vetro sospeso a diversi metri d'altezza che consente a tutti i visitatori, gratuitamente, di osservare il centro di Varese da una prospettiva insolita. La struttura, ideata da Roberto Torsellini, è stata infatti collocata in piazza Podestà, dove rimarrà fino al prossimo 13 maggio. Realizzata in vetro e acciaio, il ponte la sera si illumina ed è arricchito da giochi d'acqua, che scende a mo' di cascata dall'alto.

L'esperienza di camminare "sospesi nel vuoto" (indossando delle protezioni sopra le scarpe), per preservare la trasparenza del vetro, è gratuita: ma chi vuole può comunque lasciare un'offerta libera alle associazioni di volontariato che sono state coinvolte nel progetto: la Fondazione Il Circolo della Bontà Onlus, la Fondazione Giacomo Ascoli Onlus, la Protezione Civile Varese e Valceresio – Nucleo mobile di Pronto intervento e l'Associazione on.