Iniziative speciali, aperture straordinarie ed eventi per festeggiare gli ultimi giorni della mostra "Frida Kahlo. Oltre il mito" al Mudec, il Museo delle culture di Milano. Si chiama "La Fiesta de Frida" il programma delle iniziative messe a punto dalla direzione del museo per festeggiare la conclusione della mostra di successo sull'iconica pittrice messicana. Da mercoledì 30 maggio fino a domenica 3 giugno chi ancora non avesse avuto modo di vedere la rassegna (o anche quelli che volessero ritornarvi) potrà approfittare di una serie di iniziative particolari: talk, aperitivi, laboratori e altri eventi, dedicati a bambini e adulti, per accompagnare i visitatori nel mondo di Frida Kahlo.

Si inizia mercoledì 30 maggio alle 19.30, quando al Mudec Bistrot è in programma "Chiedilo a Diego": un talk e un aperitivo con il curatore della mostra. Fino ad esaurimento posti si potrà acquistare l'ingresso alla mostra, comprensivo di aperitivo messicano e partecipazione al talk, al costo di 23 euro (l'offerta è acquistabile su www.ticket24.it o presso la biglietteria del Museo). Giovedì 31 maggio alle 18.30, presso il Design Store del museo si terrà la presentazione del libro "Frida Vestida". Dopo l'introduzione a cura di Chiara Savino ci sarà un dialogo tra l’autrice Alessandra Galasso, il curatore della mostra Diego Sileo e Cristina Morozzi dell’Istituto Marangoni. Alle 19 al Mudec bistrot ci sarà un aperitivo Mexican Style (che sarà disponibile fino a sabato 2 giugno) con musica a cura di Radio24. Venerdì 1 giugno dalle 18 alle 21 al Mudec Lab ci sarà un laboratorio per bambini per creare la Calavera, la tipica maschera messicana. Sabato 2 giugno si replica col laboratorio per i più piccoli dalle 18 alle 21. Alle 18.30 al Design store si terrà invece la presentazione del libro "From Frida with love", con un dialogo tra Chiara Savino e Diego Sileo. Dalle 19.30 alle 24 al museo sono in programma incursioni performative tratte dallo spettacolo teatrale “Le apparenze ingannano – Performing Frida” a cura di Pleiadi Art Production. Domenica 3 giugno, in occasione dell’ultima giornata di mostra, dalle 9.30 alle 22.30 uomini, donne e bambini sono invitati a vestire i panni della grande artista messicana. Tutti i visitatori che arriveranno al Mudec vestiti alla maniera di Frida Kahlo riceveranno uno speciale sconto sull’ingresso alla mostra. Dalle 19.30 alle 24 si ripeteranno le incursioni performative. Domenica, inoltre, tutti i visitatori potranno portare con sé un ricordo di Frida Kahlo pescando poesie e pensieri dell'artista da una grande boule. Sabato e domenica, dalle 9.30 alle 24, nel cortile del Mudec ci saranno i due originalissimi bookshop itineranti della mostra: L’Ape Car e la cargo bike “La tienda de Frida”. Da mercoledì fino a domenica, inoltre, la mostra resterà aperta fino alle 23.30: la biglietteria chiude un’ora prima.