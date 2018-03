in foto: Uno dei due arrestati per l’omicidio a Cinisello Balsamo

Due ragazzi di 21 e 23 anni sono accusati di aver ucciso un 29enne a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. I due giovanissimi, di nazionalità marocchina e irregolari sul territorio nazionale, sono stati fermati tra ieri e oggi dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni proprio perché ritenuti responsabili dell'omicidio di un loro connazionale.

Il fatto è accaduto il 12 marzo scorso. La vittima è stata trovata agonizzante in strada con una profonda ferita da arma da taglio al collo. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, è morto dopo poche ore. L'arma del delitto, un coltello con lama lunga circa venti centimetri, era nascosto in un cespuglio a poca distanza dal luogo dei fatti. I due presunti responsabili dell'aggressione sono stati rintracciati a Parabiago, Milano, e a Lecco, dove si stavano organizzando per scappare all'estero. In attesa della convalida del provvedimento i fermati sono stati condotti presso il carcere di Monza.

Le telecamere di sicurezza installate in zona hanno permesso agli investigatori di ricostruire la dinamica dell'omicidio. Le immagini raccontano una violenta litigata, presumibilmente iniziata all'interno di un palazzo abbandonato e poi proseguita all'esterno. I due ragazzi sono stati ripresi mentre colpivano a calci e pugni la vittima. Non è chiaro invece chi dei due abbia accoltellato il 29enne. Per stabilirlo saranno decisive le analisi dei Ris di Parma sull'arma del delitto.