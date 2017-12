Un uomo di 34 anni incensurato è stato arrestato la scorsa notte a Bellinzago Lombardo sulla via Padana Superiore. L’uomo, un romeno, era ubriaco e ha aggredito l’autista di un autobus del servizio pubblico di trasporto di Trezzo sull’Adda. Prima il 34enne avrebbe urtato l’autobus, poi – pretendendo di avere ragione – ha aggredito l’autista del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gorgonzola. La vittima dell’aggressione è un 58enne italiano che è stato medicato e ha una prognosi di dieci giorni. Due passeggeri dell’autobus sono intervenuti per cercare di fermare l’uomo quando è salito sul mezzo e ha aggredito e picchiato l’autista. I due che sono intervenuti sono un 28enne bengalese e un 19enne ecuadoriano ed entrambi sono rimasti feriti nella colluttazione: per loro prognosi di 5 e di 3 giorni.

Per riuscire a entrare nel bus, secondo quanto riporta Milano Today, il 34enne ha sfondato il finestrino con un tombino. L’aggressore, inoltre, guidava ubriaco e deve rispondere delle accuse di lesioni, danneggiamento, violenza, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Il 34enne è stato subito fermato dai carabinieri, quando ancora stava tentando di allontanarsi con la sua auto. L’uomo è stato arrestato e la sua vettura sequestrata. L’incidente, secondo quanto ricostruito da chi indaga, sarebbe stato causato dall’uomo che non avrebbe rispettato una precedenza. Questa mattina è avvenuto il processo per direttissima: i giudici del tribunale di Milano hanno deciso di rimettere l'uomo in libertà.