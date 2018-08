Controlli a tappeto sulle strade di Milano nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 agosto. In particolare gli agenti della Questura hanno predisposto posti di blocco agli ingressi delle tangenziali cittadine, alla barriera di Assago dell'autostrada A7 e nella zona di Certosa e del Cimitero Maggiora. In tutto sono stati controllati 78 veicoli e 105 persone. Al termine della notte di controlli sono state diciotto le patenti ritirate due le auto sequestrate.

In tutto sono state 16 le persone trovate al volante in stato di ebbrezza. Di queste 7 si sono viste elevare una sanzione amministrativa. perché trovati con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l. Per altri 9 automobilisti è scattata anche la denuncia penale, in quanto trovati al volante con una concentrazione di alcol nel sangue superiore a 0,8 g/l. Sono stati 14 invece i conducenti sottoposti al drug test: di questi 2 sono stati trovati positivi all'utilizzo di cannabis e cocaina. Tre gli automobilisti trovati senza revisione e uno privo di assicurazione.