Da ormai due giorni non si hanno più notizie di Carlo Rodrigo Fattibene, 76enne di Brugherio, in provincia di Monza Brianza, scomparso lo scorso lunedì 3 settembre mentre era in vacanza in Abruzzo. L'anziano, che si trovava con la sua famiglia, attorno alle 17.30 sarebbe uscito dal suo albergo a Caramanico Terme per fare una passeggiata di un paio d'ore. L'uomo non è però mai rientrato e la famiglia, preoccupata, ne ha denunciato la scomparsa. Le ricerche, concentrate nella zona della Valle dell'Orfento, sono affidate a vigili del fuoco, carabinieri e uomini e donne della protezione civile e del soccorso alpino e speleologico (Cnsas). Per cercare di individuare il 76enne all'interno della fitta vegetazione che caratterizza la zona, che fa parte del Parco nazionale della Majella, sono stati utilizzati anche due droni e sono stati scandagliati, ad opera dei sommozzatori dei vigili del fuoco, alcuni corsi d'acqua. Le ricerche sono andate avanti anche di notte, con l'aiuto di alcune fotoelettriche: dell'uomo però non c'è traccia, e purtroppo il timore che possa essergli capitata una disgrazia aumenta col passare delle ore.