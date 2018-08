in foto: (Immagine di repertorio)

Si era tuffata in mare dalla barca a Carloforte, nel sud della Sardegna, ma l'acqua era troppo bassa e dopo aver battuto la testa, è rimasta paralizzata. E' successo il 30 luglio scorso luglio, la vittima è una bambina di 12 anni che ieri 23 agosto è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale Niguarda di Milano, Unità spinale. La piccola dopo l'incidente era stata ricoverata al Brotzu, nel reparto di Pediatria, fino a quando le sue condizioni di salute non sono peggiorate ed è stato necessario trasportarla nel nosocomio lombardo. A seguito dell'incidente la 12enne ha subito danni gravi e permanenti dopo la caduta in acqua e non potrà più camminare.

Si tuffa dalla barca e resta paralizzata

La bambina si trovava a bordo di una barca insieme al padre, l'imbarcazione era ancorata vicino alla costa dove il fondale era molto basso. Condizione molto pericolosa che non permette di buttarsi in acqua in sicurezza. La bambina, presa dall'entusiasmo, si è tuffata in acqua, sfuggendo alla supervisione del genitore e ha battuto la testa, rimanendo paralizzata. A dare l'allarme il genitore che, terrorizzato l'ha soccorsa e ha chiamato il 118. Sul posto è intervenuto il personale del 118 in ambulanza ma le sue condizioni di salute sono apparse subito gravi ed è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che l'ha trasportata a Cagliari. A facilitare le operazioni di soccorso la capitaneria di porto.