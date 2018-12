Truffe agli anziani a Milano: ladri rubano a una coppia di 70enni i risparmi di una vita

Una coppia di anziani è stata truffata da criminali che gli hanno chiesto soldi per liberare il figlio arrestato dopo un presunto incidente stradale che in realtà non c’era mai stato. I genitori sono corsi a prendere i risparmi di una vita, ben 65mila euro che tenevano nascosti in casa e glieli hanno consegnati.