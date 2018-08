in foto: foto di repertorio

Si fingeva un benzinaio e poi scappava con i soldi degli automobilisti che si fermavano a fare un pieno. L'uomo, un tunisino di 38 anni senza fissa dimora, dovrà rispondere per truffa aggravata. Lo comunica l'ufficio stampa del Comune di Milano in una nota stampa diffusa oggi. Il truffatore, denunciato a piede libero, è stato incastrato grazie alle segnalazioni e ai racconti di alcuni automobilisti. Un benzinaio io zona Porto di Mare, periferia sud est di Milano, ha fornito alcune immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della sua pompa di benzina che hanno permesso di risalire all'identità del tunisino.

Questa la dinamica, sempre la stessa, della truffa: l'uomo esibiva un cartellino di riconoscimento falso e attendeva gli automobilisti facendo finta di rimettere a posto o pulire l'area della pompa. Quando qualcuno si fermava a fare benzina, lui offriva aiuto per cambiare il denaro in contanti. Aveva manomesso la cassa automatica del self service e quando qualcuno chiedeva spiegazioni diceva: "E' un problema di banconote, vieni che te le cambio, queste non vanno bene. Intanto sposta l'automobile a questa pompa". Quella più lontana, il suo punto di fuga. Per rendere ancora più credibile la situazione, il finto benzinaio si avvicinava al chiosco (che in realtà era chiuso) e faceva finta di parlare con un collega all'interno. Quando gli automobilisti si distraevano, lui scappava con i contanti. Per fortuna le telecamere di sorveglianza della pompa di benzina hanno ripreso tutto.