in foto: I danni da tromba d’aria a Milano , foto dei Vigili del Fuoco

Allerta meteo, tromba d'aria a Milano con raffiche di vento fino a 70 km orari. La pioggia e il forte vento stanno sferzando in pieno anche il capoluogo della Lombardia. Numerose chiamate ai vigili del fuoco nella zona di Gorgonzola, Melegnano e San Donato dove le raffiche hanno abbattuto diversi alberi. Poi il vortice si è spostato verso il centro della città cittadino, e un piccola tromba d'aria ha investito anche la zona della Stazione Centrale.

Non mancano i disagi, segnalati anche a mezzo social media. In zona viale Corsica, auto stata schiacciata da ramo caduto da un grosso albero; allagamenti in viale Monte Rosa, piazzale Aquileia, vengono segnalate forti folate di vento freddo. Attivi in molte zone residenziali allarmi di auto e ponteggi segnalate coperture di tetti divelte. Lungo la circonvallazione di Paullo, in via Sacco e Vanzetti, , abbattuto un grosso albero che ha bloccato l'arteria stradale. I vigili del fuoco di Milano sono stati immediatamente allertati da automobilisti sfiorati dal crollo della pianta a terra A rimuovere la pianta sono intervenuti la Protezione civile, i Vigili del fuoco e i Carabinieri per curare la viabilità.

in foto: Caduta rami causa tromba d’aria, foto dei Vigili del Fuoco

Gli esperti meteo del Centro Epson spiegano che i venti freddi che soffieranno impetuosi e provocheranno un sensibile calo termico. Da lunedì 22, il risveglio sarà frizzante su tutto il Nord, e nel corso del giorno non si supereranno i 18°C a Milano. È allarme anche per le coltivazioni: il brusco arrivo del maltempo con un forte abbassamento delle temperature trova le coltivazioni impreparate a difendersi dopo un inizio autunno bollente in cui non sono cadute le foglie dalle piante che per il caldo non sono entrate nella fase di riposo vegetativo caratteristico della stagione. Lo afferma la Coldiretti.