in foto: Immagine di repertorio

Mattinata con cancellazioni e ritardi sulle linee ferroviarie lombarde. Sulla Luino-Gallarate-Milano il treno 25378 non è stato effettuato "a causa dell'improvvisa sostituzione del personale in turno per un imprevisto", spiega Trenord sul suo sito. Per lo stesso motivo il treno 25307 da Luino a Milano P. Garibaldi è partito con 23 minuti di ritardo.

Ritardi e cancellazioni sulla linea Luino-Gallarate-Milano e per Malpensa

Rallentamenti anche sulla direttrice per l'aeroporto di Malpensa. Il treno 25558, in partenza dal Terminal 2 alle 06:13 è rimasto fermo a Busto Arsizio Nord, per un guasto al treno, poi risolto. Il ritardo accumulato è stato di 44 minuti. Per effetto dello stesso problema il treno 25559 in partenza da Mendrisio alle 07:33 diretto ha Malpensa è partito con 17 minuti di ritardo.

Lievi disagi anche su altre cinque direttrici

Qualche ritardo si segnala anche sulla linea Stradella-Pavia-Milano, sulla Alessandria-Voghera-Pavia-Milano, sulla Lecco-Carnate-Milano e tra Milano Rogoredo e Milano Bovisa. Sulla Asso-Seveso-Milano la corsa 1622 non viene effettuata per un intervento di manutenzione straordinaria al convoglio in deposito.