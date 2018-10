in foto: Immagine di repertorio (Fonte La Presse)

Treni in ritardo e cancellati questa mattina 8 ottobre. I disagi sulla linea Trenord S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, che dalla provincia di Varese arriva in Brianza e prosegue verso Milano la città di Milano. Un lunedì di passione, che ha interessato l'intero arco della mattinata e che ha avuto ripercussioni sulla viabilità ferroviaria. Molte persone hanno avuto difficoltà ad andare a scuola e al lavoro a causa dei rallentamenti e delle cancellazioni delle corse. Continuano i disagi per i pendolari della linea S9 di Trenord, cresce il malcontento tra gli utenti del servizio pubblico che quotidianamente usufruiscono del treno per spostarsi tra casa e lavoro.

Auto contro passaggio a livello a Ceriano Laghetto

I ritardi e le cancellazioni sono state provocate da un'auto che ha travolto e danneggiato le barriere del passaggio a livello di via delle Groane a Ceriano Laghetto. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 8 di oggi: il treno 24115 (Saronno 8.06, Albairate 9.52) è rimasto a lungo fermo nella stazione di Saronno e ha accumulato un ritardo quasi un'ora.