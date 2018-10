Tre bambini sono stati travolti da un'auto mentre attraversavano la strada per andare all'asilo. L'episodio è accaduto questa mattina attorno alle 8 a Vigevano, in provincia di Pavia. I tre bimbi, due sorelle di 2 e 5 anni e il fratello di 10, erano in compagnia della baby sitter. I quattro avrebbero "tagliato" la rotatoria per andare verso via Torino: un'auto guidata da una donna non li ha visti e li ha investiti. I tre bambini sono rimasti feriti: il fratello maggiore e la sorellina piccola, che era sul passeggino, sono rimasti feriti in maniera lieve, mentre ad avere la peggio è stata la sorella di 5 anni. Tutti e tre sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118: i feriti meno gravi sono stati visitati e medicati all'ospedale di Vigevano, mentre la loro sorella è stata ricoverata in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia. Stando a quanto riportato dal "Corriere della sera", la bimba avrebbe riportato traumi e contusioni al torace e al bacino: non è comunque in pericolo di vita. La donna che guidava l'auto, che stava accompagnando a sua volta il figlio a scuola, si è subito fermata per chiamare i soccorsi. Saranno i vigili urbani di Vigevano, giunti sul posto per i rilievi, a stabilire eventuali responsabilità nell'incidente.