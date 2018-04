Una vicenda che ha dell'incredibile e un lieto fine insperato. Lo scorso 13 marzo ad Albosaggio, piccolo comune di montagna in provincia di Sondrio, una slavina si è staccata dalle pendici del monte Meriggio. Due amici a passeggio rischiano di essere travolti ma, aggrappandosi ai rami di un albero, riescono a non essere travolti. Purtroppo però la neve travolge il cane di uno dei due, trascinandolo via. Si pensa che per il pastore australiano non ci sia più nulla da fare, poi 26 giorni dopo, il ritrovamento.

La vicenda è raccontata dal quotidiano il Giorno, che spiega come il padrone dell'animale sia continuato a tornare nella zona nella speranza di ritrovare il suo amico a quattro zampe. Un sentimento forse irrazionale e di certo non nutrito di forti speranze. Poi l'incredibile è avvenuto: ha sentito latrare il suo cane e, guidato dai guaiti, è arrivato nel punto dove era ancora sepolto scavando fino a liberarlo.

L'animale sarebbe sopravvissuto grazie all'intraprendenza di alcune volpi che avrebbero scavato un varco nella neve permettendo al cane di non finire l'ossigeno. Uscito dall'antro dove è rimasto intrappolato, indolenzito e affamato, è stato trasportato dal veterinario che l'ha trovato in condizioni tutto sommato buone, prescrivendo una cura di vitamine e integratori per rimetterlo in forze.