Il tram 15 arriva fino al centro storico di Rozzano. Il prolungamento della linea, che ha il suo nuovo capolinea in via Guido Rossa, tocca viale Lombardia servendo anche la zona di Rozzano Vecchio, che godrà di un migliore collegamento con Milano. L'avvio del nuovo servizio ha permesso di potenziare tutta la rete del trasporto pubblico di superficie che sarà resa più efficiente migliorando i collegamenti con i comuni limitrofi, ampliando gli orari, e facilitando gli spostamenti dei cittadini in tutta la zona Sud-Ovest. All'inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Rozzano Barbara Agogliati, l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano Marco Granelli, il vice sindaco della Città Metropolitana di Milano Arianna Censi e il direttore generale di Atm Arrigo Giana. "Oggi è un vero giorno di festa – ha commentato Granelli -. Il collegamento tra Milano e questo importante e popoloso comune si inserisce nel piano di azioni che stiamo portando avanti per disincentivare l'uso dell'auto privata, diminuire le emissioni, migliorare la qualità dell'aria, dello spazio urbano e della vita dei cittadini".

. "Finalmente si aggiunge una pedina strategica nello scacchiere del trasporto pubblico locale nella zona sud dell'area metropolitana, che faciliterà gli spostamenti verso Milano e darà nuovo impulso alla mobilità efficace e sostenibile – ha aggiunto Censi -. Si tratta di comprendere l'importanza di una visione metropolitana del sistema dei trasporti. Il potenziamento e lo sviluppo sempre più capillare dei mezzi pubblici, unito alla rivisitazione del Sistema Tariffario, deve spingere, dunque, sempre di più, e come Città metropolitana lo auspichiamo fortemente, verso un vero sistema di trasporto pubblico che dia risposte alle sempre più numerose richieste dei cittadini e del territorio".

Tram 15, il nuovo percorso

Il capolinea di Rozzano viene spostato in via Guido Rossa. Da via Dogana (Duomo M1 M3) prosegue il regolare percorso fino a Gratosoglio, poi attraversa il Comune di Rozzano passando in viale Romagna, viale Don Lonni, viale Liguria e via Guido Rossa.

Nuove fermate

Direzione Rozzano (via Guido Rossa): viale Romagna prima di via Cabrini; viale Don Lonni dopo viale Lombardia; viale Liguria dopo via delle Mimose; viale Liguria prima di via Guido Rossa.

Direzione Duomo M1 M3: via Guido Rossa (capolinea); viale Liguria dopo via Guido Rossa; viale Liguria prima di via delle Mimose; viale Don Lonni prima di viale Lombardia; viale Romagna dopo via Cabrini.

Fermata cancellata

Direzione Duomo M1 M3: via Cabrini prima di viale Romagna.