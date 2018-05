Paura a Milano, dove il cornicione di un palazzo è improvvisamente crollato in strada, colpendo anche una signora che stava passeggiando. L'episodio è accaduto nel quartiere Guastalla, a pochi passi da uno degli ingressi del Tribunale di Milano, nonché nei pressi dealla Procura della Repubblica e dal Palazzo della Giustizia.

Lo ha denunciato sulla propria pagina Facebook l'avvocato e consigliere comunale Mirko Mazzali, che ha pubblicato anche una foto del cornicione caduto in strada, commentando: "Voi ridete e scherzate, ma in via Manara, dove passo spessissimo per andare in Tribunale, è caduto un cornicione di un palazzo colpendo una signora che fortunatamente non si è fatta malissimo".

Il cornicione si è staccato all'altezza del civico numero cinque di Via Luciano Manara: la donna rimasta ferita è una sessantacinquenne, che dopo il crollo è stata accompagnata al Policlinico di Milano. Le sue condizioni non sono considerate gravi: la donna pare essersela cavata con un "semplice" trauma cranica. Sul posto sono poi arrivate anche le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l'area.