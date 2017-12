Un commissario di gara è stato travolto e ucciso da una motocicletta da cross nel corso delle prove per una gara in programma nel circuito South Milano di Ottobiano, Pavia. L'uomo, un 68enne, assisteva alle prove a bordo pista, quando improvvisamente è stato investito da una moto. Stando a una prima ricostruzione, da confermare, il commissario si sarebbe avvicinato a un concorrente vittima di una caduta per soccorrerlo, ma un'altra motocicletta lo avrebbe preso in pieno durante l'operazione. Stando alla ricostruzione pubblicata sul Corriere della Sera, una prima motocicletta lo avrebbe travolto, mentre una seconda sarebbe passata sul suo corpo non riuscendo ad evitare l'impatto a causa dell'alta velocità. In quel momento in pista c'erano circa 150 motociclisti e, riporta la Provincia Pavese, fino a ieri sera nessuno ha ammesso di essere il responsabile dell'investimento. Dopo aver interrogato i partecipanti alla gara, gli investigatori hanno ridotto la rosa dei sospettati a circa cinque o sei persone. Poco prima delle 21, riporta il Corriere, due giovani si sono fatti avanti e hanno confessato di essere i responsabili dell'incidente. Gli inquirenti della procura di Pavia, dopo aver valutato anche i risultati dell'autopsia sul corpo della vittima, decideranno in che modo procedere nei confronti dei due motociclisti e se accusarli di omissione di soccorso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di ieri pomeriggio. Inutile l'arrivo dei soccorsi del 118 e di un'eliambulanza da Alessandra, l'uomo è morto poco dopo l'arrivo dei medici. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Vigevano.