in foto: Immagine di repertorio

È stata un'infezione batterica a uccidere il piccolo Zakaria Sow, il bimbo di cinque mesi finito in ospedale insieme alla gemellina nella mattinata di sabato con la febbre alta e difficoltà a respirare. L'autopsia disposta dalla Procura di Bergamo per fare luce sull'accaduto ha escluso la correlazione con il richiamo vaccinale dei giorni precedenti.

Il piccolo era nato il 9 luglio all'ospedale di Alzano Lombardo e si è sentito male sabato mattina con la sorellina. Ad allertare i soccorsi era stato il papà dei due gemellini, che ha raccontato di aver trovato i piccoli febbricitanti e che faticavano a respirare: sul posto, in via Simone Elia a Torre Boldone, sono arrivati i soccorritori del 118 per effettuare le prime manovre di rianimazione. All'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo Zakaria. La sorellina è affidata alle cure dei medici e si trova tutt'ora ricoverata: non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso, choc in paese

I Nas di Brescia che hanno acquisito tutta la documentazione clinica e stanno indagando su eventuali fattori esterni che possano aver causato la tragedia. "Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia del piccolo Zakaria – ha scritto su Facebook il sindaco di Torre Boldone, Luca Macario, spiegando che la comunità si è stretta attorno alla famiglia del bimbo – 5 mesi sono un soffio di vita che troppo presto si è spenta".