in foto: A Vinicio Capossela è affidato il concerto di chiusura di Piano City Milano

Oltre 50 ore di musica e 470 concerti. Questi alcuni numeri che sintetizzano cosa accadrà a Milano nel weekend dal 18 al 20 maggio, quando si svolgerà la settima edizione di Piano City Milano. Affermati compositori e pianisti "della porta accanto" faranno risuonare le loro note in diverse zone della città, a tutte le ore: sono previsti concerti notturni e all'alba, in location suggestive del capoluogo lombardo e in molte case e cortili privati, che vengono aperti per l'occasione dai loro proprietari: "Piano City Milano è a tutti gli effetti la colonna sonora per eccellenza e d’eccellenza che pervade la nostra città in primavera: ne racconta la vivacità, l’eleganza, l’apertura e l’amore profondo per l’arte, in ogni sua forma e declinazione", ha commentato il sindaco Giuseppe Sala.

Il concerto di chiusura affidato a Vinicio Capossela

Tantissimi gli appuntamenti (per il dettaglio si rimanda al sito www.pianocitymilano.it/programma) che saranno racchiusi da due eventi d'eccezione. Ad aprire la manifestazione sarà infatti il pianista azero Aziza Mustafa Zadeh, star internazionale capace di offrire al mondo una raffinata rielaborazione della tradizione musicale del suo Paese. Il mugam, tradizionale forma di improvvisazione musicale azera si fonde nelle sue opere con l'energia del jazz occidentale. Zadeh si esibirà la sera di venerdì 18 maggio sul main stage della Gam – Galleria d'Arte Moderna – Villa Reale, cuore della manifestazione, che ospiterà per tutto il weekend numerosi concerti. A chiudere la tre giorni di Piano City Milano sarà invece Vinicio Capossela, che torna a esibirsi a Piano City a sette anni dal concerto che ha inaugurato la prima edizione della manifestazione, nel 2012. Lo fa con un programma speciale “voiceless”: dalle 22.30 suonerà le sue canzoni in un concerto per piano solo, raccontando la storia dei suoi pianoforti: appuntamento sempre alla Gam.

Due notti di pianoforte ed elettronica alla Palazzina Liberty

Tra i tanti concerti in programma, è da segnalare che per la prima volta quest'anno sarà attivo anche un Piano Center notturno, allestito all'interno della Palazzina Liberty (nel parco Formentano). Venerdì 18 e sabato 19 maggio la tradizione del pianoforte si unirà alla sperimentazione dell'elettronica: il pubblico potrà godersi la musica sia all'interno della palazzina sia nel parco, tramite l'utilizzo di cuffie wireless Silentsystem. Venerdì 18 la notte si apre con Rrose, che porterà alla Palazzina Liberty la musica dance elettronica di Charlemagne Palestine. Segue il concerto del 23enne Niklas Paschburg, con le sue melodie fatte di suoni ipnotici tra musica neoclassica ambient ed elettronica. A seguire Gianluca di Ienno e Maja Alvanovic. Sabato 19 maggio si esibiscono Poppy Ackroyd, pianista e compositrice londinese, il francese Guillaume Poncelet, il brasiliano Vitor Araújo, l'israeliano Shai Maestro Solo e la kazaka Angelina Yershova. Sempre di notte sono in programma altri due concerti: venerdì 18 alle 0.30 a Eataly Milano Smeraldo Davide Santacolomba esegue brani di musica classica e colonne sonore, mentre sabato 19 dalle 21 Michele Fedrigotti si esibisce alla Santeria Social Club: tre ore in compagnia di Chopin.

Concerti anche all'alba

Anche all'alba la musica non si ferma: due i concerti sull'acqua per risvegliare la città. Ai Bagni Misteriosi sabato 19 alle 5 si terrà il Pianolink Silent Wifi Concert con Andrea Vizzini e le musiche di Bach, Beethoven, Satie, Chopin, Liszt e Debussy. Le note del piano, sospeso su una pedana galleggiante, arriveranno alle orecchie del pubblico tramite cuffie wireless. Domenica 20 maggio (sempre alle 5) il risveglio musicale è invece affidato alle melodie dell'ucraino Pol Solonar, che si esibirà all'Idroscalo in collaborazione con Circolo Magnolia.

Tanti i programmi monografici speciali

Tanti anche i programmi monografici, dedicati quindi a singoli compositori: Debussy (sabato 19 dalle 11 alle 18 alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli), Schubert (domenica dalle 10 alle 19 al Portico dell'elefante del Castello Sforzesco), Bach (alla Casa degli Atellani sabato 19 alle 11), Satie, (sabato 19 dalle 11 alla Six Gallery), Ligeti (domenica 20 alle 10.30 alla Triennale di Milano). Da segnalare poi i concerti alla Fondazione Prada – domenica 20 alle 11 un concerto dedicato alla generazione dell'Ottanta con Gilda Buttà e Victoria Terekiev, e alle 12.30 il concerto di Enrico Intra dedicato allo Swing in Italia negli anni '30 -, le "Piano lessons", lezioni di pianoforte tenute da grandi maestri e rivolte a tutti e la musica itinerante dei vari Piano Tram, Piano Bici e Piano Tandem che saranno in giro per la città.

Come prenotarsi ai concerti

Tanti i luoghi e i concerti da scoprire in questa settima edizione di Piano City Milano: Cascina Linterno (nella splendida cornice del parco delle Cave), il quartiere di Portello con musicisti come Francesco Buffa, Dynamico Duo, Gerolamo Ciulla, il Passante Ferroviario Vittoria con Antonio Zambrini e Palazzo Marino (sede del Comune) con Gaia Sokoli, Maria Clementi e Nicola Losito. La prenotazione per gli House Concerts (concerti nelle case private) e i Concerti in cortile avviene attraverso il sito www.pianocitymilano.it/programma, a partire dal 7 maggio. Per i City Concert le prenotazioni aprono da oggi, 24 aprile. Per tutti i concerti è consigliato consultare il sito internet della manifestazione per le modalità di partecipazione.