in foto: L’Artigiano in Fiera

Tremila stand espositivi, 150mila tipologie di prodotti provenienti da oltre cento Paesi del mondo, 340mila metri quadrati di superficie espositiva, 41 ristoranti, 21 piazze del gusto in nove padiglioni della Fiera di Milano a Rho. Questi i numeri de L'Artigiano in Fiera, giunto alla 23esima edizione, che resterà aperto da domani, 1 dicembre, fino al 9 dicembre. Gli orari d'apertura dalle 10 alle 22.

La rassegna, informa la società Ge.Fi. Gestione Fiere Spa che l'ha promossa, non solo è solo un immenso mercatino di Natale, ma si propone come la ‘nove giorni dell'artigianato' per porre al centro realtà produttive che hanno rappresentato un fattore di tenuta negli anni della crisi.

In occasione della fiera Atm ha deciso di potenziare il servizio della metropolitana per facilitare l'accesso alla Fiera dell'Artigiano in Fiera. Da sabato 1 a domenica 9 dicembre il servizio della linea M1 è potenziato con treni aggiuntivi anche nelle ore serali. Per raggiungere il capolinea Rho Fieramilano dal centro città resta valido il biglietto di corsa singola daA2,50 euro, quello di andata/ritorno da 5 euro oppure il giornaliero da 7 euro. Venerdì 7 dicembre tutte le linee della rete seguiranno l'orario del sabato, mentre le linee 709 e 926 seguiranno quello del lunedì-venerdì. Sabato 8 dicembre orario festivo sulle linee di superficie. Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dicembre il servizio delle metropolitane sarà potenziato.