Oltre tremila candidati per 350 posti. Circa nove persone su dieci dovranno dire addio (o rimandare) al sogno di frequentare la Facoltà di medicina dell'Università Statale di Milano. I test di ammissione si sono svolti questa mattina (in contemporanea in tutta Italia) al Forum di Assago, alle porte del capoluogo lombardo: una sede adeguata al numero di aspiranti medici che si sono presentati alle prove. Erano 3.380 gli iscritti: si sono presentati quasi tutti (una decina le defezioni), già in coda di prima mattina per trovare il giusto accesso, suddiviso in base all'ordine alfabetico. Il numero di iscritti di quest'anno è superiore del 5 per cento a quello dello scorso anno. Solo 350, i più "bravi e fortunati", potranno accedere alla Facoltà, oltre a sette studenti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea. Sull'effettiva utilità del test di ammissione non sono mancate le polemiche: uno dei partecipanti alle prove, un ragazzo di 21 anni, intervistato dall'agenzia distampa Ansa si è detto "disgustato da questi test che non premiano la conoscenza" e "vanno solo a fortuna". D'altronde le polemiche contro il numero chiuso sono sempre molto attuali: alcuni militanti del Fronte hanno srotolato questa mattina uno striscione con la scritta "Test d'ingresso: una selezione di classe". Mentre, tra il 2017 e quest'anno, si è consumata la battaglia di alcuni gruppi studenteschi contro l'introduzione del numero chiuso per alcune Facoltà umanistiche della Statale, conclusasi con il pronunciamento del Tar contro il numero chiuso.