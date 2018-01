Terribile incidente in Valle d'Aosta sull'Autostrada A5 Quincinetto-Aosta. Una ragazza di 19 anni, residente nel Milanese, è morta e altri sei giovani, tutti residenti nella cintura di Milano, sono feriti. L'incidente è avvenuto durante la notte di Capodanno all'altezza del comune di Chambave, provincia di Aosta.

Un furgoncino si è scontrato con un pullman sulla A5.

Il furgoncino su cui viaggiavano i ragazzi si è scontrato frontalmente con un pullman. Niente da fare per la 19enne, nonostante i soccorsi tempestivi dei medici del 118. Gli altri giovani feriti, quattro ragazzi di 17 anni e due ragazze di 19 anni, sono stati trasportati d'urgenza in ambulanza all'ospedale Parini di Aosta. Per ora rimangono sconosciute le loro condizioni di salute. Di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto si sta occupando la polizia stradale, intervenuta sul posto insieme a una squadra di vigili del fuoco di Aosta. Stando a quanto si apprende, il tratto dell'Autostrada A5 tra Chatillon e Aosta Ovest è stato chiuso al traffico nella notte in entrambe le direzioni.