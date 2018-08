in foto: Foto dei vigili del fuoco

Attilio Vitale, 81 anni, e Luigia Loffredo, 76 anni. Diretti in Campania dove avrebbero dovuto trascorrere le vacanze estive, marito e moglie, residenti a Verderio, provincia di Lecco, sono morti in un terribile incidente in autostrada. Intorno alle 15 e 30 di ieri, domenica 5 agosto, la loro Dacia è finita fuori strada all'altezza del chilometro 384,5 (nel territorio di Foiano della Chiana, provincia di Arezzo in Toscana) dell'A1 Milano-Napoli. L'automobile si è capovolta e ha preso fuoco. Inutile l'intervento dei vigili del fuoco di Arezzo. I pompieri hanno estratto i corpi dei due coniugi quando ormai erano già carbonizzati. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti gli uomini della protezione civile, il 118 e la polizia. Il riconoscimento dei cadaveri è stato possibile solo grazie al lavoro della polstrada, i cui agenti hanno identificato il numero di telaio dell'automobile e così sono risaliti al nome delle vittime. L'ultima conferma è arrivata dai familiari delle vittime, che hanno confermato quanto temevano le forze dell'ordine: "Si, erano a bordo di quell'automobile, sono partiti per le ferie questa mattina (cioè ieri ndr.)".

Ancora da accertare le cause dell'incidente. Forse un colpo di sonno per la stanchezza, una distrazione del signor Attilio, ma gli agenti sono ancora al lavoro per cercare di ricostruire con esattezza ciò che ha provocato la morte dei due anziani. Forse si stavano recando dalla famiglia della signora Luigia, originaria della provincia di Caserta. Il signor Attilio era invece originario della provincia di Foggia.