in foto: Incidente mortale, scontro frontale a Gavirate – Foto Vigili del fuoco

Incidente mortale nella serata di oggi a Gavirate, provincia di Varese. Intorno alle 18 e 30 due automobili si sono scontrate frontalmente sulla Statale provinciale 1 che passa all'interno del comune del Varesotto. Stando a quanto si apprende, sarebbe morta una donna che viaggiava a bordo di uno dei due veicoli. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

L'impatto tra le due automobili è stato così violento che una delle due macchine, una Mini Cooper, ha sormontato per metà il guardrail a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, grazie a una cesoia, sono riusciti a estrarre dalle lamiere dell'abitacolo il conducente dell'altro veicolo. Niente da fare invece per l'altra conducente, morta praticamente sul colpo. Inutili i tentativi dei medici del 118 arrivati immediatamente sul luogo dell'incidente. Ancora da chiarire, come detto, la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità dei due guidatori. Le due vetture sono completamente distrutte.