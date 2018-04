Un uomo di 43 anni, di nazionalità egiziana, è stato arrestato lo scorso venerdì 20 aprile nel quartiere di Crescenzago, alla periferia di Milano, con l'accusa di aver tentato di abusare di un ragazzino di 14 anni. Erano da poco passate le sei del pomeriggio quando il minorenne è sceso alla fermata del bus 56 in via Palmanova, e si è trovato a essere seguito dall'uomo che lo ha affiancato con approcci sempre più insistenti, mentre si sbottonava la patta dei pantaloni e gli faceva avance e complimenti espliciti.

Terrorizzato dallo sconosciuto il ragazzo è scappato verso casa e, arrivato sotto l'abitazione dei genitori ha urlato chiedendo aiuto. Il padre ha chiamato le forze dell'ordine, fornendo una descrizione dell'uomo che aveva abbordato il ragazzo, e successivamente è sceso in strada per non lasciarlo scappare. Gli agenti dopo averlo cercato nei dintorni lo hanno fermato all'interno di un parco, mentre si nascondeva tra i cespugli, e lo hanno arrestato. Ad confermare il racconto del 14enne anche un testimone oculare che ha assistito al tentativo di abuso.