in foto: Blackout a Malpensa, voli cancellati – foto Twitter

Tempesta di fulmini, vento fortissimo e blackout in serata all'aeroporto di Malpensa, dove sono stati segnalati ritardi nelle partenze di diversi voli. Informa alle 22.07 l'account ufficiale su Twitter Aeroporti di Milano: "Per un blackout fuori all'aeroporto di Malpensa, i voli potranno subire ritardi o essere cancellati".

Il temporale si è verificato nel pomeriggio, ma per tutta la serata e ancora adesso molti voli stanno partendo in ritardo. Per il momento non ci sarebbe stata alcuna cancellazione. Secondo il quotidiano locale Varese News, alle 21 alcuni nastri dei banchi dei check in ancora non erano tornati in funzione. Secondo quanto riporta Malpensa24.it, "il blackout ha bloccato per quasi un’ora le operazioni di check-in e i controlli ai filtri di sicurezza. A causa dei fulmini e del forte vento (superiore ai 40 nodi), nel momento peggiore la torre di controllo ha bloccato tutti gli aerei in decollo e atterraggio".