Oggi, lunedì 1 ottobre, a Milano scade il termine di pagamento della Tari, la tassa di rifiuti, per chi ha scelto di pagarla con una rata unica. La Tari è la tassa rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. Si compone di una parte variabile, determinata dal numero degli occupanti, e di una parte fissa, ottenuta moltiplicando la tariffa per la superficie calpestabile. Nel caso di occupazione temporanea non superiore ai 6 mesi nell’arco dello stesso anno, la TARI non è dovuta dall’affittuario ma da chi ha la proprietà dei locali o delle aree. Esistono due tipologie di Tari: quella per la casa e le utenze domestiche (valida per abitazioni, garage, cantine, posti auto ecc…) e quella per lavoro – utenze non domestiche (per attività commerciali, industriali, artigianali, professionali, strutture pubbliche, onlus, ospedali, impianti sportivi ecc…).

Riceve l'avviso di pagamento TARI solo chi è registrato nel database del Comune perché ha presentato la dichiarazione di occupazione di immobili. Per controllare la propria posizione (e ricevere ulteriori informazioni) si può consultare l'apposita sezione sul sito del Comune di Milano:www.comune.milano.it/serviziotariweb. Le scadenze per il pagamento della Tari sono scaglionate: per chi ha scelto il pagamento in una rata unica la scadenza è entro il 1 ottobre 2018, mentre per chi ha scelto il pagamento in due rate le scadenze sono entro il 31 luglio 2018 per la prima rata ed entro il 31 ottobre 2018 per la seconda.

Quando non si paga la Tari

Il pagamento della Tari non è dovuto per: locali con altezza inferiore ai 1,5 mt., locali tecnici quali le cabine elettriche, i vani ascensori, i locali contatori ecc…, locali nei quali si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i giardini e i parchi, le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Come pagare la Tari

Il Comune invia gli avvisi di pagamento ai cittadini che hanno presentato dichiarazione di occupazione. L’invio viene effettuato a mezzo posta, oppure via email per chi si è iscritto al servizio elettronico TARI. L’avviso contiene un Codice Avviso di Pagamento (IUV), un codice a barre, un Codice QR e un codice interbancario (circuito CBILL) da utilizzare a seconda del metodo di pagamento scelto. Se non ricevi l’avviso di pagamento registrati al sito del Comune e accedi al Fascicolo del Cittadino, da cui puoi scaricare un duplicato dell’avviso. Inoltre, se scegli di pagare tramite il Fascicolo del Cittadino, i tuoi pagamenti verranno “salvati” all’interno del Fascicolo. La TARI si paga esclusivamente attraverso l'avviso PagoPA recapitato al contribuente. Queste le modalità di pagamento:

dai tabaccai

Tramite gli sportelli Atm (Bancomat)

tramite il tuo home banking, cercando Circuito CBILL oppure PagoPA, IUV

con addebito sul conto corrente

sul sito del Comune di Milano: tramite Fascicolo del Cittadino (richiede la registrazione col Profilo Completo) o con accesso diretto a PagoPA (raggiungibile anche dalla bolletta digitale, tramite il QR CODE inserito nell'avviso di pagamento; in questo caso non è necessaria la registrazione).

Per attivare il servizio di addebito su conto corrente basta compilare e sottoscrivere il modulo di autorizzazione permanente di addebito in conto allegato all’avviso di pagamento e recapitarlo tramite posta ordinaria all'indirizzo Comune di Milano – Tesoreria SDD, via S. Pellico, 16 – 20121 Milano oppure consegnarlo a mano agli sportelli di Intesa Sanpaolo S.p.A. ubicati all’interno della sede comunale di via S. Pellico, 16.