Sono gravi, le accuse a carico di Savina Maggi, 56 anni, operatore socio sanitario della Asst (Azienda socio sanitaria territoriale), residente a Talamona (Sondrio) di cui è stata assessore e presidente della Pro Loco. La donna è infatti finita agli arresti domiciliari con l'accusa di peculato e circonvenzione di incapace aggravati e continuati. A seguito di indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Sondrio, è emerso che la ex assessore avrebbe sottratto e si sarebbe messa in tasca i soldi di un paziente che soffre di una leggera disabilità mentale, ospite di una struttura di accoglienza di Poggiridenti (Sondrio).

In 5 anni l'arrestata avrebbe complessivamente sottratto alla sua vittima 30 mila euro. Le indagini degli investigatori delle Fiamme Gialle sono state condotte nel massimo riserbo è soltanto oggi si è saputo dell'inchiesta in corso, quando si è appreso che la donna è stata sottoposta a interrogatorio in Tribunale ad opera del gip Fabio Giorgi che aveva emesso la misura restrittiva a carico dell'operatrice socio sanitaria la cui casa è stata anche perquisita.