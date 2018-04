in foto: Il presidente del Genoa Enrico Preziosi

E' stata svaligiata dai ladri l'abitazione del presidente del Genoa calcio Enrico Preziosi a Desenzano del Garda. Il furto è avvenuto nella serata di ieri e, stando a quanto si apprende, a dare l'allarme è stata la moglie del numero uno del Genoa e patron dell'azienda Giochi Preziosi. Secondo le prime informazioni la signora non era in casa quando i ladri sono entrati. I malviventi hanno forzato una porta finestra e poi, una volta entrati all'interno dell'abitazione, hanno trovato la cassaforte e sono riusciti ad aprirla. Hanno rubato, riferiscono i carabinieri di Desenzano sul Garda, titolari delle indagini, soldi in contanti, mobili e gioielli.

Enrico Preziosi, nato il 18 febbraio 1948, è proprietario del Genoa e in passato è stato presidente anche del Como e del Saronno. Nato ad Avellino, nel 1965 si trasferisce a Milano e lavora come venditore di elettrodomestici. A trent'anni fonda la Giochi Preziosi. Nel luglio del 2003 acquista il Genoa.