Quando l'ambulanza è arrivata, l'uomo voleva impedire alla moglie incinta di salire a bordo perché l'equipaggio era composto solo da uomini. L'episodio è avvenuto la scorsa notta in via Mario Pichi, a due passi da Porta Ticinese e dal Naviglio Pavese. Protagonista un giovane di nazionalità marocchina di 23 anni, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dagli agenti di polizia giunti sul luogo su segnalazione del personale del 118.

Quando i poliziotti hanno tentato di far ragionare l'uomo, sottolineando come la moglie incinta necessitasse di essere trasportata in ospedale avendo accusato un malore per accertamenti, il 23enne è andato su tutte le furie ingaggiando una colluttazione che gli è costata le manette. I successivi controlli hanno fatto emergere come il giovane fosse destinatario di un provvedimento di carcerazione, per il ripristino della pena sospesa dopo una condanna per spaccio.