Tutto pronto per la Stramilano 2018, che prenderà il via domenica 25 marzo con partenza alle 9 da piazza del Duomo. Diversi però saranno i disagi alla circolazione: tante le strade chiuse, con divieto di circolazione e deviazioni alle corse dei mezzi pubblici, a seconda degli orari. E così è stato pubblicato, con largo anticipo, tutto l'elenco di strade e vie chiuse, con annessi orari di ripristino della circolazione.

"I signori cittadini residenti nelle vie interessate al passaggio della Stramilano", fanno sapere gli organizzatori, "a non parcheggiare alcun tipo di veicolo nell'orario indicato. Si fa inoltre cortese invito affinché sia evitato l’accesso e l’uscita dallo stabile con veicoli, nell'orario indicato e fino a cessate esigenze, provvedendo per alternativa soluzione".

Queste tutte le limitazioni per il traffico di Milano e le deviazioni dei mezzi Atm.

Blocco del traffico

– Dalle 8:40 alle 10:30: Divieto di accesso e transito in: via Mengoni – via Santa Margherita – p.za della Scala – via Case Rotte – l.go Mattioli – via Catena – p.za Meda – c.so Matteotti – p.za San Babila – c.so Venezia.

– Dalle 9:30 alle 10:45: Divieto di accesso e transito: via Palestro – via Marina – via Senato – via S. Andrea – via Montenapoleone – via Manzoni – via Verdi – via dell’Orso – via Cusani – largo Cairoli – Foro Buonaparte – p.le Cadorna – via Paleocapa.

– Dalle 9:00 alle 12:45: Divieto di accesso e transito in: p.le Oberdan – v.le Majno – p.za Tricolore – v.le Bianca Maria – p.za V Giornate – v.le Regina Margherita – v.le Caldara – p.za Medaglie d’Oro – v.le Filippetti – v.le Beatrice d’Este – p.le Porta Lodovica – v.le G. Galeazzo – p.za XXIV Maggio – v.le G. D’Annunzio – p.le Cantore – v.le Papiniano – p.le Aquileja.

– Dalle 9:20 alle 13:00: Divieto di accesso e transito in: v.le Porta Vercellina – p.le Baracca – v.le Toti – p.za Conciliazione – via XX Settembre – via Curie – v.le Moliere – v.le Alemagna – Parco Sempione – Arena Civica.

– Dalle 10:15 alle 12:15: Divieto di accesso e transito in: via Legnano – p.za Lega Lombarda – v.le Elvezia – via M.d’Eril – c.so Sempione – b.ni Porta Volta – v.le Crispi – b.ni Porta Nuova – p.za Principessa Clotilde – v.le Monte Santo – p.za della Repubblica – b.ni Porta Venezia.

– Dalle 11:00 alle 13:15: Divieto di accesso e transito in: via A.d a Giussano – via G. d’Arezzo – via del Burchiello – via Giotto – p.za Buonarroti – v.le Monte Rosa – p.za Amendola – viale Ezio – p.le G. Cesare – v.le Belisario – v.le Cassiodoro – p.za VI Febbraio – v.le Boezio – l.go Domodossola – v.le Duilio – p.za C. Magno – via Alcuino – p.za D. Chiesa – via E. Filiberto – c.so Sempione – via M. d’Eril – v.le Elvezia – p.za Lega Lombarda – via Legnano – viale Gadio – p.za Castello.

Deviazioni dei mezzi pubblici Atm

Linea 1 – dalle 7 alle 12,30 circa

Modifica il percorso in entrambe le direzioni tra piazza della Repubblica e viale Certosa, con transito a Garibaldi FS M2/M5, Monumentale M5 e piazza Firenze.

Non transita in via Manzoni, Cordusio M1, Cairoli M1, Cadorna M1/M2

Linea 2 – dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra Negrelli-Lorenteggio e Bausan-Monumentale M5.

Non transita da Duomo M1/M3, Cordusio M1 e Lanza M2.

Linea 3- dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra Gratosoglio e piazza Tirana.

Non transita dalle Colonne di San Lorenzo e Duomo M1/M3.

Linea 4 – dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra Niguarda/Parco Nord e Monumentale M5.

Non transita da Lanza M2 e Cairoli M1.

Linea 10 – dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra piazza XXIV Maggio-piazza VI Febbraio e viale Lunigiana-Monumentale M5.

Linea 12 – dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra Roserio e Parco Nord.

Non transita da Duomo M1/M3, Cordusio M1, Lanza M2, Missori M3 e piazza Cinque Giornate.

Linea 14 – dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra Lorenteggio-Gratosoglio e Cimitero Maggiore-piazzale Lagosta. Non transita da Duomo M1/M3, Cordusio M1 e Lanza M2.

Linea 15 – dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra Rozzano e via Giambologna.

Non transita da Missori M3 e Duomo M1/M3.

Linea 16 – dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra Axum e Stazione Genova M2, con transito in viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, piazzale Baracca, corso Vercelli. Non transita da Cordusio M1, Duomo M1/M3, Missori M3 e Crocetta M3.

Collegamento bus tra Monte Velino e piazza Medaglie d’Oro.

Linea 19 – dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra piazza Castelli e Lambrate FS M2. Non transita da Duomo M1/M3, Cadorna M1/M2, Cairoli M1, Missori M3.

Linea 24 – dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra Vigentino e via Ripamonti/viale Bligny. Non transita in piazza Fontana.

Linea 27 – dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra viale Ungheria e Porta Lodovica. Non transita in piazza Fontana.

Linea 43 – dalle 10 alle 12,30 circa

Modifica il percorso in entrambe le direzioni, tra via Melchiorre Gioia e corso Sempione/piazza Firenze. Non transita da Moscova M2.

Linea 48 – dalle 7 alle 12,30 circa

Modifica il percorso in direzione Lotto M1/M5 da piazza Firenze a via Silva.

Linea 50 – dalle 9,30 alle 13 circa

In servizio tra Lorenteggio e piazzale Baracca. Non transita da Conciliazione M1, Cadorna M1/M2 e Cairoli M1.

Linea 54 – dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra Lambrate FS M2-piazza Tricolore e tra via Baracchini-corso Monforte.

Linea 57 – dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra Quarto Oggiaro e Largo Medici.

Linea 58 – dalle 6 alle 14 circa

In servizio tra via Noale e piazzale Baracca. Non transita da Sant’Ambrogio M2 e Cadorna M2/M3.

Linea 60 – dalle 8,30 alle 12,30 circa

In servizio tra Zara M3/M5 e piazza Cinque Giornate.

Linea 61 – dalle 8,30 alle 12,30 circa

In servizio tra largo Murani–piazza Tricolore e piazza Napoli–piazza Piemonte.

Linea 65 – dalle 8,30 alle 12,30 circa

In servizio tra Abbiategrasso M2 e Porta Romana M3.

Linea 67 – dalle 8,30 alle 12,30 circa

In servizio tra piazza Piemonte e via Scanini. Non transita da Wagner M1, Pagano M1 e Conciliazione M1.

Linea 68 – dalle 8,30 alle 12,30 circa

Modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Silva/via Albani e corso di Porta Vercellina/piazzale Aquileia. Non transita da Amendola M1.

Linea 73 – dalle 8,30 alle 12,30 circa

In servizio tra Peschiera Borromeo/Aeroporto Linate e piazza Cinque Giornate. Non transita in San Babila M1 e Duomo M1/M3.

Linea 78 – dalle 8,30 alle 12,30 circa

Modifica i percorso in entrambe le direzioni tra via Silva e via Caneva.

Linea 84 – dalle 8,30 alle 12,30 circa

In servizio tra San Donato M3 e Porta Romana M3.

Linea 94 – dalle 8,30 alle 12,30 circa

In servizio tra Cadorna FN M1/M2 e via Visconti di Modrone.